Virus di origine artificiale? Sempre più scienziati adesso ci credono (Di sabato 10 luglio 2021) Nel dicembre del 2020, lo zoologo Peter Daszak, membro del gruppo Oms mandato ad indagare sull’origine del Virus a Wuhan, affermò in un post su Twitter, poi cancellato: «Nessun pipistrello è stato inviato al laboratorio di Wuhan per l’analisi genetica dei Virus raccolti sul campo. Ecco come funziona la scienza. Raccogliamo campioni di pipistrelli, li inviamo al laboratorio. Rilasciamo i pipistrelli dove li catturiamo». Quindi, Daszak smentì categoricamente la presenza di pipistrelli vivi o morti all’interno del laboratorio di massima biosicurezza (Bsl-4) della città cinese.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 luglio 2021) Nel dicembre del 2020, lo zoologo Peter Daszak, membro del gruppo Oms mandato ad indagare sull’dela Wuhan, affermò in un post su Twitter, poi cancellato: «Nessun pipistrello è stato inviato al laboratorio di Wuhan per l’analisi genetica deiraccolti sul campo. Ecco come funziona la scienza. Raccogliamo campioni di pipistrelli, li inviamo al laboratorio. Rilasciamo i pipistrelli dove li catturiamo». Quindi, Daszak smentì categoricamente la presenza di pipistrelli vivi o morti all’interno del laboratorio di massima biosicurezza (Bsl-4) della città cinese.Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di luglio ...

