Uomini e Donne: Sara e Mauro non hanno rotto a causa di Biagio (Di sabato 10 luglio 2021) Sara Zilli e Biagio Di Maro si sono frequentati per qualche settimana nel corso dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Tra i due sembrava essere scattata la scintilla, ma poi le cose sono rapidamente peggiorate dopo che l'uomo ha fatto di tutto per entrare in intimità con la dama. Messa fine alla loro frequentazione, Sara ha iniziato a conoscere Mauro. Purtroppo però anche in questo caso le cose non sono andate per il meglio. Nelle scorse settimane Biagio ha dichiarato che la rottura dei due è stata causata da lui, ma Sara ha voluto ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 luglio 2021)Zilli eDi Maro si sono frequentati per qualche settimana nel corso dell'ultima edizione di. Tra i due sembrava essere scattata la scintilla, ma poi le cose sono rapidamente peggiorate dopo che l'uomo ha fatto di tutto per entrare in intimità con la dama. Messa fine alla loro frequentazione,ha iniziato a conoscere. Purtroppo però anche in questo caso le cose non sono andate per il meglio. Nelle scorse settimaneha dichiarato che la rottura dei due è statata da lui, maha voluto ...

Advertising

ItalianNavy : In continuo addestramento. Per garantire l'operatività delle donne e degli uomini della #MarinaMilitare, l'addestra… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - PaoloTognola : RT @anna_salvaje: Non sono le donne che non devono andare in minigonna, uscire da sole la sera, bere, conoscere.. per non rischiare di esse… - pomadarino : RT @anna_salvaje: Non sono le donne che non devono andare in minigonna, uscire da sole la sera, bere, conoscere.. per non rischiare di esse… -