Tutto pronto per la RoundItaly. Caffarena: “Messaggio di ripartenza” (Di sabato 10 luglio 2021) Ufficialmente si chiama RoundItaly Genova-Trieste, ma è chiaro che per tutti è già il “Giro d’Italia in vela”. 1130 miglia da Genova, partenza il 16 settembre (giorno dell’apertura del Salone Nautico), e arrivo a Trieste, in tempo utile per la Barcolana. Un vero e proprio Messaggio di ripartenza per la vela italiana dopo la pandemia. Un connubio tra Genova e Trieste, due città a forte tradizione nautica e velistica realizzato grazie alla sinergia tra la Società Velica di Barcola e Grignano e lo Yacht Club Italiano (YCI), con il supporto di Fincantieri e la partnership di Confindustria Nautica, il 61° Salone Nautico e la Federazione ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 10 luglio 2021) Ufficialmente si chiamaGenova-Trieste, ma è chiaro che per tutti è già il “Giro d’Italia in vela”. 1130 miglia da Genova, partenza il 16 settembre (giorno dell’apertura del Salone Nautico), e arrivo a Trieste, in tempo utile per la Barcolana. Un vero e propriodiper la vela italiana dopo la pandemia. Un connubio tra Genova e Trieste, due città a forte tradizione nautica e velistica realizzato grazie alla sinergia tra la Società Velica di Barcola e Grignano e lo Yacht Club Italiano (YCI), con il supporto di Fincantieri e la partnership di Confindustria Nautica, il 61° Salone Nautico e la Federazione ...

