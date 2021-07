Tokyo2020 Judo | Francesca Milani | “Qualunque traguardo con la determinazione”

(Di sabato 10 luglio 2021) Tutti gli atleti azzurri stanno aspettando il 23 luglio: il giorno nel quale si apriranno le Olimpiadi di Tokyo, che stanno aspettando da più di un anno dopo il rinvio a causa della pandemia. La primaka italiana a staccare il pass per il grande evento olimpico è stata la romana, che abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva. C’è grande attesa per la data del 23 luglio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #Tokyo2020 Judo

... continua a lanciare messaggi unilaterali per dissipare i dubbi e forzare l'apertura di. ... ex- ka , medaglia di bronzo a Seul e docente all'Università di Tsukuba. Inoltre, l'...Qualificazione da urlo della Nazionale 3x3 di basket per, pass strepitosi nel pugilato con Irma Testa, Giordana Sorrentino e Angela Carini e dalcon Francesca Milani. Fieri di voi". ...Tutto pronto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e tra le varie discipline sale l’attesa per i tornei maschile e femminile di judo, uno degli sport da combattimento più seguiti e apprezzati anche in Italia ...A due settimane dal sorteggio di tutti i tabelloni di judo per i Giochi Olimpici di Tokyo 2021, l'Italia è già certa di poter contare su due atleti teste di serie nelle rispettive categorie di peso. D ...