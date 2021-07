Tokyo 2020, Canoa: programma, orari, calendario e tv di tutte le gare (Di sabato 10 luglio 2021) Il calendario delle gare di Canoa alle Olimpiadi di Tokyo 2020: si scende in acqua dal 25 al 30 luglio al Canoe Slalom Course. In tutto sono previsti quattro eventi, due per genere: C-1* (Canoa) e K-1 (kayak) sia per gli uomini che per le donne. Le gare di slalom prevedono batterie, semifinali e finale. A caccia delle medaglia anche la squadra azzurra, la quale ha strappato tre pass: K-1 slalom donne (con Stefanie Horn), C-1 slalom donne (con Marta Bertoncelli), K-1 slalom uomini (con Giovanni De Gennaro). I diritti tv delle Olimpiadi sono stati acquistati da Discovery, ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Ildelledialle Olimpiadi di: si scende in acqua dal 25 al 30 luglio al Canoe Slalom Course. In tutto sono previsti quattro eventi, due per genere: C-1* () e K-1 (kayak) sia per gli uomini che per le donne. Ledi slalom prevedono batterie, semifinali e finale. A caccia delle medaglia anche la squadra azzurra, la quale ha strappato tre pass: K-1 slalom donne (con Stefanie Horn), C-1 slalom donne (con Marta Bertoncelli), K-1 slalom uomini (con Giovanni De Gennaro). I diritti tv delle Olimpiadi sono stati acquistati da Discovery, ...

Advertising

ilfoglio_it : Come è riuscito Meo Sacchetti a riportare la pallacanestro italiana alle Olimpiadi. “Qui nessuno se la tira” - di U… - TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - Eurosport_IT : Tutto l'orgoglio e l'emozione del Capitano ???????? ?? - sportface2016 : #Tokyo2020 #Canoa, tutto quello che serve sapere: programma, orari, calendario e tv di tutte le gare - salvalente11 : RT @ilfoglio_it: Come è riuscito Meo Sacchetti a riportare la pallacanestro italiana alle Olimpiadi. “Qui nessuno se la tira” - di Umberto… -