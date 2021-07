Titanfall: solo 1-2 persone lavorano sul franchise, tutta Respawn è su Apex Legends – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 luglio 2021) Jason Garza, il Community Coordinator di Respawn Entertainment, ha detto che solo 1-2 persone lavorano sul franchise di Titanfall, gli altri sono su Apex Legends.. Parlando dei problemi che recentemente hanno colpito la componente online di Titanfall 2 e Apex Legends, Jason Garza, il Community Coordinator di Respawn Entertainment, ha spiegato che solo 1-2 persone dello studio lavorano sul franchise di ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021) Jason Garza, il Community Coordinator diEntertainment, ha detto che1-2suldi, gli altri sono su.. Parlando dei problemi che recentemente hanno colpito la componente online di2 e, Jason Garza, il Community Coordinator diEntertainment, ha spiegato che1-2dello studiosuldi ...

Advertising

null_5002 : @enchantedhorn @EA Ntp tocca solo al gioco dopo un po' andrà via hanno semplicemente ackeeato il gioco facendo appa… - codnewsitalia : sulla questione cheater in Titanfall 2, in quanto il titolo è attualmente ingiocabile a causa dei cheater. L'attacc… -