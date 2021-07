Sostituto Valentino Rossi? Nome a sorpresa in Yamaha Petronas

(Di sabato 10 luglio 2021) Arrivano conferme sul possibile sbarco di Jonathan Rea in MotoGp. Il centauro britannico, sei volte campione del mondo di Superbike, starebbe valutando il trasferimento nel team, proprio per sostituire l’amico e pluricampione del mondo. L’intenzione della squadra malese, secondo quanto riporta Sky, sarebbe quella di passare da un pluricampione del mondo a un altro, e affiancargli un pilota più giovane, in arrivo dalla Moto2. Oltre, anche Franco Morbidelli infatti lascerà probabilmente il team satellite, per passare nella squadra ufficiale ...

