Raffaella Carrà, Giulia Salemi la ricorda così e scoppia la polemica: “Più rispetto” (Di sabato 10 luglio 2021) In questi giorni di cordoglio e lutto per la morte di Raffaella Carrà, in tanti hanno voluto renderle omaggio con messaggi via social. Da Laura Pausini a Cristiano Malgioglio fino al presidente Mattarella. A loro si è aggiunta l’influencer Giulia Salemi, non senza qualche polemica. L’ex gieffina infatti ha scritto su Twitter: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella“. Per chi non lo sapesse, la spunta blu è un badge che la piattaforma rilascia agli account di interesse pubblico (verificati). Difficile comprendere quale sia il nesso tra ‘la spunta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) In questi giorni di cordoglio e lutto per la morte di, in tanti hanno voluto renderle omaggio con messaggi via social. Da Laura Pausini a Cristiano Malgioglio fino al presidente Mattarella. A loro si è aggiunta l’influencer, non senza qualche. L’ex gieffina infatti ha scritto su Twitter: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #Ciao“. Per chi non lo sapesse, la spunta blu è un badge che la piattaforma rilascia agli account di interesse pubblico (verificati). Difficile comprendere quale sia il nesso tra ‘la spunta ...

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - chetempochefa : “Ciao. Un bacio grande e infinito.” - Il pensiero di @lucianinalittizzetto per Raffaella Carrà ?? #CiaoRaffaella - GFucci58 : RT @Corriere: La struggente lettera di Morandi a Raffaella Carrà: «Mi manchi, ci rivedo adolescenti» - noth2loos : @bobocraxi @marcelloscalvi1 @lukogene @fulvioabbate @MassimoBordin @micheleboldrin @lukogene Se esiste l'aldilà Mas… -