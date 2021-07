PS4 | 3800 console sono state usate per il mining di criptovalute – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 10 luglio 2021) In unafarm ucrainatrovate dalla polizia benPS4 utilizzate per fare ildicome Ethereum.. In unafarm nata presso la città di Vinnytsia, in Ucraina, il Security Service of Ukraine (SSU) locale ha trovato benPS4 utilizzate per estrarrecome per esempio Ethereum. La polizia è intervenuta perché i proprietari avevano piazzato la struttura all’interno di una fabbrica abbandonata e avevano cominciato a rubare corrente elettrica dalla rete cittadina. Le forze dell’ordine ...

