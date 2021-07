Pomezia | polizza fidejussoria su Parco della Minerva | spesi dal Comune oltre 100 000 euro per una causa “sbagliata” e i soldi potevano essere già in cassa

(Di sabato 10 luglio 2021) Continuiamo a parlarevicenda del, il quartiere “fantasma” mai terminato nel quadrante sudcittà dilegato al crack dell’imprenditore Raffaele Di Mario. Nello scorso numero vi abbiamo raccontato le vicende dei promissari acquirenti i quali, nonostante numerose difficoltà e con contenziosi legali durati anni, erano riusciti a riottenere le caparre versate per le abitazioni all’epoca comprate su carta ma mai ultimate. Non solo. Dall’attuale Sindaco diAdriano Zuccalà, in merito ad un possibile futuro recupero dell’area, avevamo ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, polizza fidejussoria su Parco della Minerva: spesi dal Comune oltre 100.000 euro per una causa “sbagliata”… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia polizza

Il Corriere della Città

...in particolare gli avvocati Antonio Aquino e Alessandra Pardo dello studio Legale Aquino di. Chi aveva firmato lafideiussoria infatti, poteva escuterla solo in presenza di determinati ...L'ex Sindaco diFabio Fucci , oggi esponente d'opposizione in forza alla Lega, ha voluto replicare alle ... In particolare lo scontro politico si è acceso attorno allafideiussoria per la ...