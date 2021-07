Miccichè “Ddl povertà una risposta alla domanda di aiuto in Sicilia”

(Di sabato 10 luglio 2021) L’Assemblea Regionalena ha varato, con l’accordo unanime di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge contro lae l’esclusione sociale che nei prossimi giorni diventerà legge a tutti gli effetti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. bil/pc/red su Il Corriere della Città.

...mostrata nei confronti di questo. Oggi è uno di quei giorni in cui sono contento di essere Presidente dell'Ars'. Così il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco, ha ...... Armao, per la disponibilità mostrata nei confronti di questo. Oggi è uno di quei giorni in cui ... dal presidenteche ha accolto il mio appello all'on. D'Agostino primo firmatario, dai ...