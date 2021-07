La statua di Lucio Dalla in Piazza Grande a Bologna e una mostra nel 2022

(Di sabato 10 luglio 2021) C’è unadiin, l’omaggio è stato presentato ufficialmente oggi. Lacheha cantato e che ci ha lasciato in eredità, oggi lo vede seduto in una delle sue panchine. In realtà ladiè posizionata inCavour, questa lareale che ispirò quel famosissimo brano dell’artista. Adesso nessuno lo allontanerà piùsua ...

repubblica : La statua di Lucio Dalla sulla panchina della vera Piazza Grande - AngeloTani : RT @Agenzia_Dire: A Bologna una statua per Lucio Dalla. - CasadiMaria : RT @repubblica: La statua di Lucio Dalla sulla panchina della vera Piazza Grande - PosoccoMarco : RT @repubblica: La statua di Lucio Dalla sulla panchina della vera Piazza Grande - antoniosica65 : Antonello Paladino orgoglio del Vallo di Diano: riporta Lucio Dalla in Piazza Grande, la sua statua “parla” ed emoz… -

Ultime Notizie dalla rete : statua Lucio

Laè stata donata al Comune dal cugino ed erede del cantautore, Lino Zaccanti , e ritraeDalla seduto con lo sguardo rivolto alla casa natale. Forti emozioni per il salese Antonello ...In una mattina d'estate,Dalla 'torna' a Bologna. E la sua città è lì ad accoglierlo. Il sindaco Virginio Merola ha inaugurato ladedicata al cantautore bolognese in piazza Cavour, secondo alcuni il luogo che ...È stata inaugurata quest’oggi in Piazza Cavour a Bologna l’opera che raffigura Lucio Dalla realizzata da Antonello Paladino, artista di Sala Consilina, diplomatosi in Scultura presso l’Accademia di be ...(BolognaToday) Pur precisando di non voler polemizzare con nessuno, dunque, Lino Zaccanti, cugino di Lucio Dalla e donatore della statua del musicista inaugurata questa mattina in piazza Cavour a ...