La lettera della Regina Elisabetta a Southgate: "55 anni fa consegnai la coppa a Bobby Moore. Ora tocca a voi" (Di sabato 10 luglio 2021) Il CT dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha ricevuto quest'oggi la lettera della Regina Elisabetta II che si congratula per il percorso fatto e augura buona fortuna al CT per la finale di domani con l'Italia. La Regina 55 anni fa consegnò la coppa del Mondo a Bobby Moore, nel 1965. Domani, per ovvi motivi anagrafici, la Regina non sarà a Wembley, ma ci tiene ad augurare buona fortuna ai suoi beniamini. Questo il testo della lettera. "Mr. Gareth Southgate.

