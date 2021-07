Italia-Inghilterra, Foden: “Sfida molta dura, ma non vediamo l’ora di giocare” (Di sabato 10 luglio 2021) Phil Foden, centrocampista dell’Inghilterra e del Manchester City, ha parlato alla vigilia della finale di Wembley contro l’Italia. La presenza del gioiellino, intervenuto ai microfoni ufficiali, è in dubbio a causa di un problema al ginocchio: “È stato davvero incredibile raggiungere la finale insieme ai nostri tifosi. Siamo stati i primi a raggiungere una finale di un campionato europeo, questo sottolinea quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui. Abbiamo meritato la finale, sarà una Sfida molto dura ma non vediamo l’ora di giocare“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) Phil, centrocampista dell’e del Manchester City, ha parlato alla vigilia della finale di Wembley contro l’. La presenza del gioiellino, intervenuto ai microfoni ufficiali, è in dubbio a causa di un problema al ginocchio: “È stato davvero incredibile raggiungere la finale insieme ai nostri tifosi. Siamo stati i primi a raggiungere una finale di un campionato europeo, questo sottolinea quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui. Abbiamo meritato la finale, sarà unamoltoma nondi“. SportFace.

