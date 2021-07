Harry e Meghan Markle premiati per aver scelto di avere 2 figli riducendo l’impatto ambientale e William e Kate?

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 luglio 2021) Scegliere di avere due figli è un gesto d’amore nei confronti del pianeta, ed è per questo che Population Matters, un ente di beneficenza che spinge affinché le famiglie non vadano oltre il secondo figlio, ha scelto di assegnare un premio a Meghan Markle e al principe Harry per la loro «decisione illuminata». L’obiettivo della campagna proposta dall’ente è quello di ottenere una «popolazione sostenibile» per ridurre l’impatto ambientale della propria famiglia (una cosa che, per certi versi, ricorda il provvedimento del regime cinese che, fino a poco tempo fa, obbligava i cittadini a fermarsi a un solo figlio per nucleo famigliare).