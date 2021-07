Europei U.23, la Kaddari conquista l'oro nei 200 m donne. La sprinter sarda straccia rivali. Ora c'è l'Olimpiade (Di sabato 10 luglio 2021) Seconda medaglia d'oro azzurra in uno stupendo pomeriggio agli Europei U23 di Tallinn . A conquistarla è Dalia Kaddari nei 200 metri, con un tempo strepitoso , 22.64 ( - 0.4), a soli otto centesimi ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Seconda medaglia d'oro azzurra in uno stupendo pomeriggio agliU23 di Tallinn . Arla è Dalianei 200 metri, con un tempo strepitoso , 22.64 ( - 0.4), a soli otto centesimi ...

