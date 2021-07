“E tu chi ca**o sei?” Il tifoso festeggia con la squadra. Ma come si è ritrovato li? Ecco la spiegazione (Di sabato 10 luglio 2021) Durante la finale di Italia-Spagna è accaduto un fatto davvero curioso: dopo il trionfo degli azzurri è scoppiata la festa della nazionale di Mancini. L’euforia ha visto i giocatori festeggiare sotto lo spicchio di curva riservata ai tifosi italiani residenti a Londra. Ma la gioia è stata incontenibile anche per uno dei tifosi presenti a Wembley, che dalle tribune è riuscito ad entrare direttamente in campo facendosi immortalare nella foto di gruppo con i giocatori dell’Italia. Lo scatto è diventato virale sui social ma Piergianni Pisanu (questo il suo nome) a 28 anni, è riuscito a far parlare di sé. L’ uomo si è intrufolato in campo tra Verratti e l’allenatore ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 luglio 2021) Durante la finale di Italia-Spagna è accaduto un fatto davvero curioso: dopo il trionfo degli azzurri è scoppiata la festa della nazionale di Mancini. L’euforia ha visto i giocatorire sotto lo spicchio di curva riservata ai tifosi italiani residenti a Londra. Ma la gioia è stata incontenibile anche per uno dei tifosi presenti a Wembley, che dalle tribune è riuscito ad entrare direttamente in campo facendosi immortalare nella foto di gruppo con i giocatori dell’Italia. Lo scatto è diventato virale sui social ma Piergianni Pisanu (questo il suo nome) a 28 anni, è riuscito a far parlare di sé. L’ uomo si è intrufolato in campo tra Verratti e l’allenatore ...

