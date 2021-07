Crotone | continuano le ricerche del sub disperso

Advertising

gfao71 : @gianluca_sarto Molte testate giornalistiche continuano a parlare di Fiorentina, ma il DS del Crotone, Ursino, ha d… - Strill_it : Crotone – Continuano gli incontri su Pitagora al Museo e Giardini di Pitagora -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone continuano

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

, sommozzatore 61enne disperso in mare: attivate le ricerche - FOTO ., sommozzatore 61enne disperso in mare: attivate le ricerche - FOTO ., sommozzatore 61enne disperso in mare:...I casi confermati oggi sono così distruibuiti: Catanzaro 2, Cosenza 35,4, Reggio Calabria ...a scendere i ricoveri, sono - 2 quelli nei reparti ordinari con 51 posti occupati mentre ...Caltanissetta ha un'incidenza superiore a 20. Incidenza in crescita anche nelle province di Ragusa, Trapani, Palermo, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria ...L’attività dei sommozzatori dei vigili del fuoco è ripresa all’alba. Il 61enne si era immerso nel tratto di mare antistante località Cicala ...