Covid | in Marocco prorogato di un mese stato di emergenza

Slitta al 10 agosto il termine dello stato di emergenza sanitaria da- 10, in. Lo ha deciso il consiglio dei ministri in una riunione d'urgenza tenuta nelle scorse ore a Rabat. È dal 21 dicembre scorso che il governo marocchino estende di mese in mese la ...Il corpo è appena stato trasportato indai compagni del sindacato per essere tumulato. L'...tantissime le multe arrivate agli attivisti sindacali come Adil per violazione delle norme antiSlitta al 10 agosto il termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-10, in Marocco. Lo ha deciso il consiglio dei ministri in una riunione d'urgenza tenuta nelle scorse ore a Rabat. (ANSA) ...I vaccini arrivati stanno per scadere a causa dell’ostruzionismo della milizia che mette così in pericolo gli operatori sanitari. Le milizie Houthi continuano le campagne di di ...