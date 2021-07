“Chiamate l’ambulanza non ce la faccio”: Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con un micro costume (FOTO) (Di sabato 10 luglio 2021) Elisabetta Gregoraci: tra impegni professionali e gossip In queste ultime settimane Elisabetta Gregoraci è impegnata in Puglia insieme ad Alez Palmieri per le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live. Gran parte delle puntate sono state già realizzate e ora si attende la messa in onda su Italia 1. Nel frattempo la soubrette calabrese è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 luglio 2021): tra impegni professionali e gossip In queste ultime settimaneè impegnata in Puglia insieme ad Alez Palmieri per le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live. Gran parte delle puntate sono state già realizzate e ora si attende la messa in onda su Italia 1. Nel frattempo la soubrette calabrese è L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

diisinxant0 : NO COMUNQUE IO MI SENTO MALE, CHIAMATE L'AMBULANZA - Marina_RomaK10 : Dov'è l'ambulanza? Eh se non la chiamate difficilmente arriva???? #SquadraSpecialeCobra11 - Tommywinsw : RT @shesmyqueenelsa: Venitemi a raccogliere con il cucchiaino. Chiamate l’ambulanza. Decidete voi. O chiamate l’ex fidanzato becchino di mi… - shesmyqueenelsa : Venitemi a raccogliere con il cucchiaino. Chiamate l’ambulanza. Decidete voi. O chiamate l’ex fidanzato becchino di… - hheartvless : novabe sto malissimo chiamate l’ambulanza io non dormo così -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamate l’ambulanza “Chiamate l’ambulanza non ce la faccio”: Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con un micro costume (FOTO) Kontrokultura