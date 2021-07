Calciomercato Serie C, Foggia: ufficiale Alastra (Di sabato 10 luglio 2021) Foggia - Il Foggia ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Fabrizio Alastra . Il portiere classe '97 si unisce alla squadra di Zdenek Zeman dopo le ultime due stagioni in prestito al Pescara ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021)- Ilha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Fabrizio. Il portiere classe '97 si unisce alla squadra di Zdenek Zeman dopo le ultime due stagioni in prestito al Pescara ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Foggia: ufficiale Alastra Il neo portiere rossonero si trasferisce in Serie C passando da Matera e Prato che gli permettono di acquisire esperienza e tornare a Palermo in Serie B nel 2020. Dopo il fallimento della squadra ...

