Alice Rohrwacher dirigerà la serie “Ci sarà una volta” (Di sabato 10 luglio 2021) Alice Rohrwacher (Lazzaro Felice, Le Meraviglie) dirigerà la sua prima serie TV dal titolo Ci sarà una volta, ora in sviluppo con la Wildside, società del gruppo Fremantle, e Tempesta. La serie, nata da un progetto di Alice Rohrwacher, è scritta dalla regista insieme a Marco Pettenello. Le riprese sono previste per il 2022. “Da molti anni raccolgo impressioni sul mondo dei cantastorie che fino alla seconda metà del Novecento hanno popolato le strade, le piazze e le feste d’Italia. Repertori filmici, fotografie, cartelloni di storie, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 luglio 2021)(Lazzaro Felice, Le Meraviglie)la sua primaTV dal titolo Ciuna, ora in sviluppo con la Wildside, società del gruppo Fremantle, e Tempesta. La, nata da un progetto di, è scritta dalla regista insieme a Marco Pettenello. Le riprese sono previste per il 2022. “Da molti anni raccolgo impressioni sul mondo dei cantastorie che fino alla seconda metà del Novecento hanno popolato le strade, le piazze e le feste d’Italia. Repertori filmici, fotografie, cartelloni di storie, ...

