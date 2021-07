Wimbledon, Djokovic batte Shapovalov: sfida con Berrettini in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Vittoria in tre set per Novak Djokovic che vola in finale a Wimbledon e sfiderà domenica Matteo Berrettini. Il numero uno mondiale, infatti, ha battuto 7-6 7-5 7-5 il canadese Denis Shapovalov. Djokovic tenterà di vincere il suo sesto Wimbledon. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Vittoria in tre set per Novakche vola ine sfiderà domenica Matteo. Il numero uno mondiale, infatti, ha battuto 7-6 7-5 7-5 il canadese Denistenterà di vincere il suo sesto. L'articolo proviene da Italia Sera.

