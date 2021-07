Wimbledon | Berrettini batte Hurkacz 3 a 1 6-3 6-3 6-7 6-4 e vola in finale

Advertising

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - StefaniaStefyss : RT @gippu1: 'Un italiano in finale a Wimbledon': una frase di portata storica enorme, pura fantascienza appena cinque anni fa. E #Berrettin… - LorenzoLasagni : RT @robymancio: Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Berrettini

Queste le prime parole a caldo di Matteo, primo italiano della storia in semifinale a. L'impresa storica del giovane tennista romano avviene nel giorno della nascita di un ...Porterò la bandiera qui (campo centrale di, ndr). Spero che possa andare ancora meglio', ha dettodopo la partita. Un doppio sogno azzurro in terra inglese.Giornata storica per Matteo Berrettini e per il tennis italiano, che per la prima volta nella storia vedrà un azzurro competere nell'atto finale di Wimbledon, lo Slam più famoso al mondo. A fine ...ROME, JUL 9 - Matteo Berrettini made tennis history on Friday by beating Poland's Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 to become the first Italian ever to reach the men's singles final at Wimbledon. The ...