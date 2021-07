Wimbledon 2021, Berrettini impresa unica: è il quarto italiano in una finale Slam (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini, grazie alla vittoria in semifinale contro Hubert Hurkacz, è entrato di diritto nel Gotha del tennis italiano. Nel tennis maschile, infatti, è solo il 4° azzurro di sempre ad approdare in una finale Slam, il primo dopo 45 anni. L’ultimo a riuscirci fu Adriano Panatta e il destino ha voluto che questo risultato di prestigio sia arrivato proprio nel giorno del suo compleanno. Panatta giocò la sua unica finale di un Major al Roland Garros del 1976, trionfando in 4 set contro l’americano Harold Solomon. Prima di Adriano, solo due nostri rappresentanti avevano ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo, grazie alla vittoria in semicontro Hubert Hurkacz, è entrato di diritto nel Gotha del tennis. Nel tennis maschile, infatti, è solo il 4° azzurro di sempre ad approdare in una, il primo dopo 45 anni. L’ultimo a riuscirci fu Adriano Panatta e il destino ha voluto che questo risultato di prestigio sia arrivato proprio nel giorno del suo compleanno. Panatta giocò la suadi un Major al Roland Garros del 1976, trionfando in 4 set contro l’americano Harold Solomon. Prima di Adriano, solo due nostri rappresentanti avevano ...

