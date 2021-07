Una big della Premier piomba su Chiesa (Di venerdì 9 luglio 2021) Federico Chiesa, autore di un grandissimo europeo con la Nazionale azzurra e di una grande stagione in bianconero, è finito nel mirino della Premier. Il calciatore piace ai tifosi inglesi per le sue accelerazioni improvvise, per la grande capacità di saltare l’uomo in velocità e per la tenuta fisica. La Juventus, tuttavia, punta fortissimo sul calciatore e l’investimento di Agnelli lo dimostra. LA Premier TENTA Chiesa Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Klopp avrebbe messo nel mirino l’esterno bianconero. Il tecnico tedesco ammira Chiesa dai tempi della ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Federico, autore di un grandissimo europeo con la Nazionale azzurra e di una grande stagione in bianconero, è finito nel mirino. Il calciatore piace ai tifosi inglesi per le sue accelerazioni improvvise, per la grande capacità di saltare l’uomo in velocità e per la tenuta fisica. La Juventus, tuttavia, punta fortissimo sul calciatore e l’investimento di Agnelli lo dimostra. LATENTASecondo quanto riferito da Calciomercato.com, Klopp avrebbe messo nel mirino l’esterno bianconero. Il tecnico tedesco ammiradai tempi...

Advertising

CriCnb : @bercri72 Mammina t'ha già garantito il TSO, tenero cranioleso? Per il tuo bene spero di sì. Nel mentre se vuoi ti… - VlnN94 : @Emme__10 Sarri si è dimostrato non da top club, ma si può dire lo stesso dell'attuale Mourinho. Dopo la Premier vi… - Dedalus12470353 : RT @Osvaldo73238685: @ilva87161350 @Dedalus12470353 @Poesia_Italia @Gabbianella5 @strangeday3 @MarcelloLyotard In principio fui un punto in… - granieri_gianlu : RT @Valenti44837922: TRUMP É PRONTO ALLA GUERRA CON BIG TECH... 'Tutto è una guerra. Con me, la vita è guerra. Sì, siamo preparati e qualc… - Bravibimbi : Una volta ci chiedevamo: 'Quand'è che lo fanno? A che ora?' Oggi ci chiediamo: 'Dov'è che lo fanno? Neflix? SKY?'… -