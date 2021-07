Tragedia ad Anzio | 40enne si lancia dal secondo piano del palazzo | è grave

(Di venerdì 9 luglio 2021)sfiorata ad, nel quartiere Zodiaco, dove ieri sera, intorno alle 23.30, una donna di 40 anni è precipitata daldi una palazzina in via dei Pesci.adprecipita dalLa donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso, dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, all’Ospedale locale. Violento l’impatto, un ‘volo’ daldel. Sul luogo anche gli agenti della Polizia, che stanno ...

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio 118 che l'hanno stabilizzata e trasferita all'ospedale di in codice rosso a causa delle fratture riportate nella caduta. Sul posto è