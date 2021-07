Sventola la Bandiera Blu a Lignano (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche nel 2021 e per la trentaduesima volta, a Lignano Sventola la Bandiera Blu e non poteva esserci un cielo più rappresentativo di quello che luccicava questo pomeriggio a Lignano Riviera, dove si sono riuniti gli operatori economici e le istituzioni, tra cui Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, l’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava. Presente anche il Professor Luca Mezzetti, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Bologna. Oltre che alla località di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 luglio 2021) Anche nel 2021 e per la trentaduesima volta, alaBlu e non poteva esserci un cielo più rappresentativo di quello che luccicava questo pomeriggio aRiviera, dove si sono riuniti gli operatori economici e le istituzioni, tra cui Sindaco diSabbiadoro, Luca Fanotto, l’Assessore alle attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava. Presente anche il Professor Luca Mezzetti, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Bologna. Oltre che alla località di ...

