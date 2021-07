Storico Berrettini: primo italiano in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 25enne romano batte in semifinale il tennista polacco Hurkacz con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 Leggi su rainews (Di venerdì 9 luglio 2021) Il 25enne romano batte in semiil tennista polacco Hurkacz con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4

SuperTennisTv : Momento STORICO! @MattBerrettini è il 1° italiano???? nell'Era Open a raggiungere le SF di #Wimbledon! ?? Non perdere… - repubblica : ?? Tennis, storico Matteo Berrettini: batte il polacco Hurkacz in quattro set ed e' il primo italiano in finale a Wi… - myrtamerlino : STORICO #Berrettini!!! Primo italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Sarà una domenica italiana per cuori fo… - supportersmagaz : Non solo #basket Storico Matteo Berrettini! Batte Hurkacz 6-3/ 6-0 / 6-7 / 6-4 ed é il primo italiano a raggiungere… - MondoSportivoIT : RT @sylvano65: Berrettini è in finale a Wimbledon. Storico @MondoSportivoIT -