Southgate: «Se sei in finale devi vincerla. Italia squadra eccezionale ma Wembley ci caricherà»

Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Euro2020 contro l'Italia

FINALE – «Siamo molto eccitati per partecipare ad una finale dell'Europeo. Siamo consapevoli che è stato un viaggio incredibile, ma se sei in finale devi vincerla. Giochiamo contro una squadra con giocatori con grande esperienza così come ...

