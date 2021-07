"Secondini violenti, ma dov'era chi doveva vigilare?". Feltri sul pestaggio in carcere: ora fuori tutti i nomi (Di venerdì 9 luglio 2021) Torno malvolentieri sui pestaggi disgustosi avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma le ultime, e fino a due giorni fa inedite, immagini delle aggressioni me lo impongono. Scene inimmaginabili, incredibili, sembrano quelle di un brutto film americano. Intendiamoci, la violenza, anche quella gratuita, è sempre esistita purtroppo, tuttavia indigna il fatto che nel caso in questione sia stata esercitata su detenuti affidati in custodia a servitori dello Sta to. Gli agenti sono persone che suppongo abbiano vinto un concorso e abbiano volontariamente deciso di lavorare nelle prigioni con il compito preciso di mantenere l'ordine dietro le sbarre. Vero che a Santa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Torno malvolentieri sui pestaggi disgustosi avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere, ma le ultime, e fino a due giorni fa inedite, immagini delle aggressioni me lo impongono. Scene inimmaginabili, incredibili, sembrano quelle di un brutto film americano. Intendiamoci, la violenza, anche quella gratuita, è sempre esistita purtroppo, tuttavia indigna il fatto che nel caso in questione sia stata esercitata su detenuti affidati in custodia a servitori dello Sta to. Gli agenti sono persone che suppongo abbiano vinto un concorso e abbiano volontariamente deciso di lavorare nelle prigioni con il compito preciso di mantenere l'ordine dietro le sbarre. Vero che a Santa ...

Advertising

Sfoglino : Se a fare i militari e i poliziotti ( celerini secondini fate voi ) ci lasciamo andare sempre i vigliacchi i violen… - AnnigioGiovanni : @SkyTG24 è veramente vergognoso! Non c'è TG senza una dichiarazione in video di #Salvini! Quanto vi paga? Perché no… - dnawy96 : @fresca_insalata @ShooterHatesYou Credo sia legato al discorso 'loro sono solo mele marcie' mentre se i secondini s… - Il_Paradroide : Mi piace come quelli che solidarizzano coi secondini violenti siano sicuri di essere immuni alle manganellate... - cattif_49 : @PBerizzi Nessuno solidarizza con i secondini violenti, si chiede invece che venga fatta piena luce sulla vicenda e… -