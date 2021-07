SCHMEICHEL | EUROPEO DI FUOCO

(Di venerdì 9 luglio 2021) Kasperha giocato undicon la sua Danimarca, il portiere classe 1986 ha salvato in numerose occasioni i suoi nella cavalcata che si è interrotta soltanto in semifinale contro l’Inghilterra. Parliamo di un figlio d’arte, figlio di Peter, anch’egli calciatore e anch’egli portiere. I suoi inizi sono come portiere di pallamano, ma nel 2002 segue il padre al Manchester City e inizia con le giovanili del club. Nel 2006 passa in prestito al Darlington, squadra di League Two, quarta serie inglese, esordendo tra i professionisti nel gennaio di quella stagione. La tappa successiva della sua ...

chiara_amitrano : RT @angevetrano: Kasper #Schmeichel che agli inglesi che gli chiedono come la #Danimarca potrà impedire il famoso “#ItsComingHome” risponde… - NicolaBellu : Comunque l'?????????????? ha giocato 6/7 volte a Wembley (alla faccia dell'Europeo itinerante); ha superato la ???? con rigo… - giuliodjsun : RT @90ordnasselA: Miglior parata dell’Europeo. #Schmeichel - HaroldAndLoueh_ : RT @angevetrano: Kasper #Schmeichel che agli inglesi che gli chiedono come la #Danimarca potrà impedire il famoso “#ItsComingHome” risponde… - GruwFrequency : RT @rprat75: La finale dell’Europeo sarà Italia-Inghilterra. Gli inglesi piegano la Danimarca 2-1 al supplementare grazie a un rigore assur… -

Ultime Notizie dalla rete : SCHMEICHEL EUROPEO

Ci hanno già giocato due partite, ma per gli azzurri sono state le più difficili di questo. ...che l'Inghilterra è sotto inchiesta da parte dell'Uefa per un laser puntato contro...Nel secondo tempo parte a mille la nazionale di Southgate alla ricerca del vantaggio,dice di no a loro più volte e compie la parata, forse, più bella dell'. Nel primo tempo ...L’incidente in cui il portiere della Danimarca Kasper Schmeichel ha mostrato un puntatore laser verde ... laser L’Inghilterra segue l’Italia nella finale del Campionato Europeo. Qui – in costante ...Dalle due semifinali giocate martedì e mercoledì è emerso che sarà Italia-Inghilterra la finale Europei. Nella partita contro la Spagna, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno sofferto come mai era capi ...