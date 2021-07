Rai: neanche Mario Draghi ha le idee chiare per le nomine (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rinvio delle nomine nel cda della Rai lo hanno chiesto i grillini, ma in realtà fa comodo a tutti ItaliaOggi, pagina 7, di Marco Antonellis. Per molti non è stata affatto una sorpresa il rinvio alla prossima settimana della “partita” Rai. Non c’è ancora accordo tra i gruppi parlamentari sull’elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione Rai da parte di Camera e Senato. Il voto, inizialmente previsto per questa settimana è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima settimana, in concomitanza con l’assemblea dei soci Rai del 12 luglio che ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rinvio dellenel cda della Rai lo hanno chiesto i grillini, ma in realtà fa comodo a tutti ItaliaOggi, pagina 7, di Marco Antonellis. Per molti non è stata affatto una sorpresa il rinvio alla prossima settimana della “partita” Rai. Non c’è ancora accordo tra i gruppi parlamentari sull’elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione Rai da parte di Camera e Senato. Il voto, inizialmente previsto per questa settimana è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima settimana, in concomitanza con l’assemblea dei soci Rai del 12 luglio che ...

Advertising

egitin07 : Come spiega Katia Serra tecnicamente le fasi di gioco con competenza non lo fa nessun altro in RAI...e neanche in Sky. - bestpolicyman : Io voglio avere un confronto a quattr'occhi con chi ha fatto quello schifo di camicia divisa celeste con il marchio… - puparulepatan : I giornalisti RAI non riescono neanche a fare una domanda via Skype sto ridendo fortissimo - gavich8 : @perchetendenza E così la Rai l’ha messa nel culo a tutto e a tutti. Così non potete neanche dire “eh ma Pizzul”… - guidozani89 : @bravimabasta È una cazzata. Alla rai ci sono giornalisti bravi che sognano da una vita di commentare una finale de… -