Rai: neanche Mario Draghi ha le idee chiare per le nomine (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rinvio delle nomine nel cda della Rai lo hanno chiesto i grillini, ma in realtà fa comodo a tutti ItaliaOggi, pagina 7, di Marco Antonellis. Per molti non è stata affatto una sorpresa il rinvio alla prossima settimana della “partita” Rai. Non c’è ancora accordo tra i gruppi parlamentari sull’elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione Rai da parte di Camera e Senato. Il voto, inizialmente previsto per questa settimana è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima settimana, in concomitanza con l’assemblea dei soci Rai del 12 luglio che ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rinvio dellenel cda della Rai lo hanno chiesto i grillini, ma in realtà fa comodo a tutti ItaliaOggi, pagina 7, di Marco Antonellis. Per molti non è stata affatto una sorpresa il rinvio alla prossima settimana della “partita” Rai. Non c’è ancora accordo tra i gruppi parlamentari sull’elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione Rai da parte di Camera e Senato. Il voto, inizialmente previsto per questa settimana è stato spostato su richiesta del Movimento 5 Stelle e fissato per il 14 luglio. L’intenzione di Palazzo Chigi sarebbe di chiudere la partita entro la prossima settimana, in concomitanza con l’assemblea dei soci Rai del 12 luglio che ...

Advertising

kerusvais : @officialmaz @robyyn1983 Inspiegabile come una professionista come te sia fuori dal servizio pubblico mentre gente… - rob_milano : @Corriere Ormai neanche la pubblicità sulla Rai vi salva più. Forza BlackRock - DavideBaldini4 : Il libro flop di Casalino diventa film. Anzaldi: 'Non pensino neanche lontanamente di chiedere finanziamenti alla R… - lusrad : @bravimabasta Io credo che neanche lui vorrebbe, gli anni passano per tutti. Senza contare che tutto ciò è offensi… - pino68mauro : @FBiasin Credo Stefano Bizzotto, e non sarebbe neanche dovuto essere un ripiego. Credo sia uno dei migliori (se non… -