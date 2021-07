Quattro giornalisti e operatori Rai positivi dopo la semifinale di Wembley davanti a 60mila tifosi (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Inghilterra è il Paese in cui la variante Delta corre di più, al punto che alcuni giorni fa il presidente del Consiglio Mario Draghi, in accordo con la cancelliera tedesca Angela Merkel, aveva chiesto formalmente alla Uefa di spostare la finale di Euro 2020 dallo stadio Wembley di Londra a un altro impianto in un Paese con meno contagi. Non aveva pensato però alle semifinali, giocante entrambe anch’esse a Wembley, di fronte a 60mila spettatori. E proprio di ritorno da Italia-Spagna, che ha visto gli azzurri guadagnare un posto per la finalissima di domenica, Quattro tra giornalisti e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Inghilterra è il Paese in cui la variante Delta corre di più, al punto che alcuni giorni fa il presidente del Consiglio Mario Draghi, in accordo con la cancelliera tedesca Angela Merkel, aveva chiesto formalmente alla Uefa di spostare la finale di Euro 2020 dallo stadiodi Londra a un altro impianto in un Paese con meno contagi. Non aveva pensato però alle semifinali, giocante entrambe anch’esse a, di fronte aspettatori. E proprio di ritorno da Italia-Spagna, che ha visto gli azzurri guadagnare un posto per la finalissima di domenica,trae ...

