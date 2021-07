Pusher evade dai domiciliari | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro lo avevanoil giorno precedente perché deteneva droga ai fini di spaccio in un immobile dell’Ater in cui si era intrufolato abusivamente, in via Recanati, a San Basilio. Dopo il processo per direttissima per l’uomo, 55 anni italiano, con precedenti, il giudice aveva disposto gli arresti, presso la sua abitazione di Guidonia Montecelio. Il giorno seguente, gli stessi Carabinieri lo hanno ritrovato a San Basilio, in via Fabriano, a bordo di uno scooter rubato. Senza preventiva autorizzazione, era evaso dal proprio domicilio e a bordo di una moto rubata aveva ...