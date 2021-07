Premio Strega 2021 | pronostico avverato | vince Emanuele Trevi con “Due vite” | omaggio all’amicizia

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 luglio 2021) Alla fine le previsioni che lo davano per favorito sono state ampiamente rispettate:è il vincitore della LXXV edizione delcon 187 voti per Due(Neri Pozza). Al secondo posto Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (Einaudi), 135 voti. E sul terzo gradino del podio, Edith Bruck con Il pane perduto (La nave di Teseo), 123 voti. Al quarto posto Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), 78 voti. Mentre al quinto Andrea Bajani con Il libro delle case (Feltrinelli), 66 voti. Ilè stato consegnato da Giuseppe D’Avino, presidente di ...