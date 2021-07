Pnrr, la FNOPI chiede “massima attenzione” per gli infermieri. (Di venerdì 9 luglio 2021) Mangiacavalli loda best practice a Bologna: consolidarle nel Sistema. “Vogliamo premiare queste esperienze, affinché diventino attività consolidate e strutturate all’interno del nostro sistema sociosanitario. Del resto, sono attività coerenti con le indicazioni del Pnrr dove la casa è indicata come ‘luogo primario di cura e assistenza’. Vogliamo raccogliere queste buone pratiche in tutto il territorio nazionale, per confezionare poi un documento-reportage da consegnare alle istituzioni che stanno discutendo del Pnrr”. È la ‘missione’ della FNOPI, Federazione nazionale delle professioni infermieristiche, scandita ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Mangiacavalli loda best practice a Bologna: consolidarle nel Sistema. “Vogliamo premiare queste esperienze, affinché diventino attività consolidate e strutturate all’interno del nostro sistema sociosanitario. Del resto, sono attività coerenti con le indicazioni deldove la casa è indicata come ‘luogo primario di cura e assistenza’. Vogliamo raccogliere queste buone pratiche in tutto il territorio nazionale, per confezionare poi un documento-reportage da consegnare alle istituzioni che stanno discutendo del”. È la ‘missione’ della, Federazione nazionale delle professionistiche, scandita ...

