“Non dimenticheremo quel tuo sorriso”. Nicole non ce l’ha fatta: la vigilessa morta a 42 anni (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’intera comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Nicole Rossi, la vigilessa morta a causa di una malattia all’età di 42 anni. La donna era in servizio nel comune di Campodoro (Padova) dal maggio del 2019. Nicole era arrivata nella primavera di due anni fa riuscendo, seppure nel breve tempo in cui è stata in servizio nel territorio, a farsi conoscere e apprezzare per la professionalità e il sapersi mettere a disposizione degli altri. Originaria di Quinto Vicentino, dove viveva e dove aveva coltivato i suoi affetti più cari, si era presto adattata al nuovo incarico ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Un’intera comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici diRossi, laa causa di una malattia all’età di 42. La donna era in servizio nel comune di Campodoro (Padova) dal maggio del 2019.era arrivata nella primavera di duefa riuscendo, seppure nel breve tempo in cui è stata in servizio nel territorio, a farsi conoscere e apprezzare per la professionalità e il sapersi mettere a disposizione degli altri. Originaria di Quinto Vicentino, dove viveva e dove aveva coltivato i suoi affetti più cari, si era presto adattata al nuovo incarico ...

