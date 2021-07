Nomine Rai, Draghi propone Soldi e Fuortes per il cda (Di venerdì 9 luglio 2021) Svolta per le Nomine Rai. Il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, d'intesa con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del cdm Marinella Soldi e ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Svolta per leRai. Il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, d'intesa con il presidente del Consiglio, Mario, proporrà alla prossima riunione del cdm Marinellae ...

