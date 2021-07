Milan, Calabria e i tifosi: “Non vediamo l’ora di vederli a San Siro” (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide Calabria, terzino del Milan, nell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV ha parlato anche dei tifosi Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Davide, terzino del, nell'intervista rilasciata ai microfoni diTV ha parlato anche dei

Advertising

AntoVitiello : Arrivano le cifre del rinnovo di #Calabria con il #Milan: contratto fino al 2025 a 2,6 mln a stagione. Annuncio domani (salvo slittamenti) - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide #Calabria fino al 30 giugno 2025 - AntoVitiello : #Calabria a MilanTV: 'Il #Milan è la mia seconda pelle. Non vedo l'ora di giocare la #Champions a #SanSiro con i ti… - demosheart : @mcuheartx esatto, ha dimostrato tantissimo sia al milan che in nazionale e spero continui così merita veramente ta… - Kalulisme : RT @RadioRossonera: Davide Calabria in occasione del suo rinnovo di contratto con il Milan fino al 2025 ha rilasciato un'intervista a Milan… -