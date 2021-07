Mick Jagger viola la quarantena per assistere alla partita dell' Inghilterra a Wembley

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mick Jagger

Il cantante dei Rolling Stones, da sempre appassionato di calcio e tifosissimo dell'Arsenal, ha violato la quarantena per recarsi a Wembley e assistere alla semifinale dell'Europeo tra Inghilterra e Danimarca. Il ...viola l'autoisolamento a Londra per andare a vedere Inghilterra - Danimarca di Euro 2020, ecco cosa rischia. Il leader dei 'The Rolling Stones' è atterrato a Londra martedì scorso ed ...Siamo nel luglio 1962, al Marquee di Londra i ragazzi che devono esordire sul palco hanno trovato un nome in fretta. Ladies and gentlemen, i Rolling Stones.Il frontman dei Rolling Stones, rientrato a Londra per completare l'ultimo disco della band, rischa una multa di 10mila sterline ...