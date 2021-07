L’infermiere di famiglia nei quartieri: dopo Valtesse ora a San Tomaso (Di venerdì 9 luglio 2021) dopo la presentazione ad aprile 2021 del primo ambulatorio presso alcuni locali del CTE di Valtesse messi a disposizione dal Comune di Bergamo, apre il secondo ambulatorio degli infermieri di famiglia e comunità nel quartiere di San Tomaso, presso il CTE in via Caprera 17, che sarà attivo il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 15 con la presenza di 2 infermiere. Il servizio, nel centro di San Tomaso è già presente da tre anni, avviato in forma sperimentale e visionaria da un accordo tra FNP CISL e istituto Palazzolo, che ha garantito gratuitamente il personale infermieristico fino a oggi, che il servizio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 9 luglio 2021)la presentazione ad aprile 2021 del primo ambulatorio presso alcuni locali del CTE dimessi a disposizione dal Comune di Bergamo, apre il secondo ambulatorio degli infermieri die comunità nel quartiere di San, presso il CTE in via Caprera 17, che sarà attivo il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 15 con la presenza di 2 infermiere. Il servizio, nel centro di Sanè già presente da tre anni, avviato in forma sperimentale e visionaria da un accordo tra FNP CISL e istituto Palazzolo, che ha garantito gratuitamente il personale infermieristico fino a oggi, che il servizio ...

