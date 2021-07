Lewandowski in Sardegna: gioca con i bambini per strada | VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Robert Lewandowski, in vacanza in Sardegna, si mette a giocare per strada con i bambini. Grande gesto di umiltà per il polacco Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) Robert, in vacanza in, si mette are percon i. Grande gesto di umiltà per il polacco

Advertising

GoalItalia : Sei in vacanza in Sardegna e a un certo punto trovi dei bambini che giocano in strada... con LEWANDOWSKI ?????? - CB_Ignoranza : Intanto in un paesino della Sardegna appare Lewandowski a giocare coi ragazzini per strada. Quei bambini si aspett… - DiMarzio : Il bel gesto di #Lewandowski in #Sardegna - LMantovani28 : RT @GoalItalia: Sei in vacanza in Sardegna e a un certo punto trovi dei bambini che giocano in strada... con LEWANDOWSKI ?????? - Karen__Green_ : RT @ChiamarsiBomber: Sardegna: 'Perché sei tornato così tardi e tutto sudato?' 'Scusa mamma, ho giocato a calcio in piazza con Lewandowski… -