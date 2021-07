Italia-Inghilterra | Mattarella alla finale di Wembley | il ‘portafortuna’ degli Azzurri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sono ore di trepitante attesa ed emozione in vista dellaeuropei 2021 traedche si giocherà domenica allo stadio dia Londra. Per quest’importante partita sarà presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Sergio, allontanando pertanto l’ipotesi- subito svanita- della presenza di Mario Draghi. Leggi anche:, pronostici e quote scommesse: chi è la favorita per laEuropei 2021...