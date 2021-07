Italia-Inghilterra in tv, dove vedere la Finale degli Europei: programma, palinsesto, streaming e diretta in 4K (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio sarà il giorno della Finale dei Campionati Europei di calcio 2021. Allo stadio di Wembley si affronteranno Italia e Inghilterra, rispettivamente alla caccia del secondo e del primo titolo continentale della loro storia. L’inizio della partita, che curiosamente si gioca nella stessa data della Finale dei Mondiali 1982, è programmato per le ore 21.00 Italiane. Come seguire in TV il match che deciderà la nuova Campionessa d’Europa, destinata a succedere al Portogallo trionfatore nel 2016? TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro Rai 1 (1 del Digitale ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Domenica 11 luglio sarà il giorno delladei Campionatidi calcio 2021. Allo stadio di Wembley si affronteranno, rispettivamente alla caccia del secondo e del primo titolo continentale della loro storia. L’inizio della partita, che curiosamente si gioca nella stessa data delladei Mondiali 1982, èto per le ore 21.00ne. Come seguire in TV il match che deciderà la nuova Campionessa d’Europa, destinata a succedere al Portogallo trionfatore nel 2016? TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro Rai 1 (1 del Digitale ...

Advertising

Vivo_Azzurro : ???? ???????????? ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Domenica 11 luglio ? ore 21 ?? Wembley Stadium, Londra… - GoalItalia : A Wembley sarà Italia-Inghilterra ?????????????????? Dovremo prendercela a casa loro ???? - Paolo_Bargiggia : Non c'è limite all'indecenza di questa sinistra italiana che arriva persino a 'tifare' Inghilterra in un' ipotetica… - jaimecr97 : La mia vita in questo momento è aspettare che arrivi la partita di domenica e che la mia Italia faccia esplodere l'Inghilterra - eretico_l : RT @Overbite71: We gave it out all Noi ce l’abbiamo messa tutta #PresidenteRestiACasa -