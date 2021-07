Il Papa domenica reciterà l'Angelus dal Gemelli (Di venerdì 9 luglio 2021) “In occasione della prossima domenica è prevista la recita dell’Angelus dal 10/o piano del Policlinico Universitario ’A. Gemelli”. Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. Papa Francesco non ha più la febbre registrata nei giorni scorsi, e avrebbe celebrato la messa oltre ad aver passeggiato nel corridoio. Francesco è ricoverato al Gemelli da domenica scorsa, quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato al colon. “Sua Santità Papa Francesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) “In occasione della prossimaè prevista la recita dell’dal 10/o piano del Policlinico Universitario ’A.”. Lo dichiara il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.Francesco non ha più la febbre registrata nei giorni scorsi, e avrebbe celebrato la messa oltre ad aver passeggiato nel corridoio. Francesco è ricoverato aldascorsa, quando è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato al colon. “Sua SantitàFrancesco ha trascorso una giornata tranquilla, con un normale decorso clinico. Ha continuato ...

