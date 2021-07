**Giustizia: Renzi, 'Bonafede non è d'accordo, mi sento meglio, con lui sistema barbaro'** (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma 9 lug (Adnkronos) - "La riforma della giustizia di ieri è un passo in avanti gigantesco. Vedo Bonafede che non è d'accordo, mi sento meglio. Con Bonafede il sistema era barbaro, con la Cartabia civile". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma 9 lug (Adnkronos) - "La riforma della giustizia di ieri è un passo in avanti gigantesco. Vedoche non è d', mi. Conilera, con la Cartabia civile". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira.

