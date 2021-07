Giovanni Malagò: “Non sarò a Wembley e Wimbledon per le regole previste in Giappone” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, non sarà presente alla finalissima degli Europei di calcio domenica sera a Wembley, né domenica pomeriggio potrà recarsi a Wimbledon in caso di presenza in finale di Matteo Berrettini: le regole in vigore in Giappone lo obbligherebbero alla quarantena troppo a ridosso dei Giochi Olimpici di Tokyo. Così Giovanni Malagò all’ANSA: “Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell’Italia agli Europei, era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche a Wimbledon qualora ci fossero ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Il presidente del CONI,, non sarà presente alla finalissima degli Europei di calcio domenica sera a, né domenica pomeriggio potrà recarsi ain caso di presenza in finale di Matteo Berrettini: lein vigore inlo obbligherebbero alla quarantena troppo a ridosso dei Giochi Olimpici di Tokyo. Cosìall’ANSA: “Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell’Italia agli Europei, era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche aqualora ci fossero ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Malagò "non sarò a Wembley per le restrizioni di Tokyo" "Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell'Italia agli Europei". Giovanni Malagò, presidente del Coni, esclude così la sua presenza alla finale di Euro 2020. "Era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche a Wimbledon qualora ci fossero state notizie ...

Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha così escluso la sua presenza alla finalissima degli europei di domenica. "Chiunque transiti 14 giorni prima dell'arrivo in Giappone in quei paesi come la Gran ...

