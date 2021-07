Franco Uncini | un campione controcorrente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Franco Uncini

Motosprint.it

Oltre alla gioia di aver vinto il titolo mondiale della 500, in quel 1982provò un senso di rivalsa nei confronti di qualcuno che ne stava condividendo il successo appena ottenuto . Qualcuno che però in un primo momento era risultato severo e persino ...... poche settimane più tardi, si sarebbe risolta per lui in successo mondiale , che alla Casa di Hamamatsu mancava dai tempi di, iridato nel 1982. Durante il primo giro della decima gara ...Una parte del merito, Uncini l’ha sempre diviso con i suoi uomini di fiducia. All’epoca non esistevano sistemi GPS, telemetrie, calcoli fatti al computer ed elettronica assortita. Ma Franco ...Lo storico team Suzuki valorizzò Ferrari, Lucchinelli e Uncini, un trio da tredici vittorie e due Mondiali 500 a metà tra l’era-Roberts e quella di Spencer. Merito anche di una squadra capace di innov ...